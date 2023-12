Nooruses Kohtla-Järvel karastunud Aivar Tuulberg: ehitamine on nii minu töö kui hobi

Aivar Tuulberg usub, et Narvas rajatavatele uutele korteritele leidub ostjaid vaatamata sellele, et nende hind tuleb seitse korda kallim, kui on praegune Narva keskmine korterite hind.

Nooruses Kohtla-Järvel karastunud Aivar Tuulberg on koos partneri Raivo Rannaga ehitanud üles Eesti ühe suurema ehitusettevõtte, kelle rajatud hooneid on eriti palju Tartus, aga ka mujal Eestis ja sealhulgas Ida-Virumaal. Ta tunnistab, et 38 aasta jooksul pole tema huvi ehituses tegutseda sugugi tuhmunud. Sel nädalal Narva esimese uue kortermaja ehitusega algust teinud Tuulberg ütles, et on õnnelik inimene, kel käivad töö ja hobi koos.