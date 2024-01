IDA-VIRU HOMME ⟩ Jaanus Purga: homme algab täna

Maakonna üldine väljanägemine on suuresti sarnane praegusega: peamiselt põhjapoolses regioonis on üksteisest eristuvad tiheasustusega linnad ja üle maakonna laiali paiknevad asulad ja külad. Elanikkonna kahanemine perioodil 2024-2030 aeglustub ja 2030. aastaks stabiliseerub 120 000 - 125 000 juures.

Oluliselt on suurenenud eesti keelt hästi ja ka koduse keelena rääkivate inimeste osakaal maakonna elanike hulgas ning kogu maakonnas räägitakse eesti keelt. Sarnaselt kogu Eestiga on elanikkond praegusega võrreldes vananenud. Kuigi see muutus on riigi majandusele keerukas, ei ole see iseenesest halb − inimesed elavad kauem ja elavad loodetavasti kauem ka tervena.