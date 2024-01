Jõhvi filmikompleksi ehitus algab 2024. aastal

Tallinna-Narva maantee äärde kerkib kaks filmistuudiot koos digi- ja multimeedia inkubaatoriga. Kompleks sihib rahvusvahelisi filmitegijaid ja pakub atraktiivseid töökohti nii oma inimestele kui ka mujalt tulnutele.

Peamine eesmärk on uue majanduse töökohtade loomine noortele, selgitas SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) juhatuse liige Teet Kuusmik.

"Oleme projektiga nii kaugel, et meil on kinnitatud rahastamine õiglase ülemineku fondist ja praegu käib eelprojekteerimine. Arvan, et 2024. aasta teises kvartalis läheb kopp maasse. 2025. aasta alguses peaks objekt Jõhvis püsti olema," kirjeldas ta ligemale 13 miljoni euro suuruse investeeringu ajakava.

Teet Kuusmik ütles Ida-Virumaa investeerimiskonverentsil, et peamine esmärk on uue majanduse töökohtade loomine noortele. Foto: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

Kohapeal sündinud mõte

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhil Vivian Loonelal on ettevõtmisse usku. Ida-Virumaa investeerimiskonverentsil tõi ta paralleele Belgia piirkonna Liege'iga, mis oli kunagi Euroopa terasetööstuse süda.

"Tuglas kirjutas üle saja aasta tagasi oma reisikirjas, kuidas ta sõitis rongiga sealt läbi ja mõlemal pool olid ainult põlevad korstnad ning tahmast mustad mehed − maapealne põrgu. Terasetööstus lõpetati 1970.-80. aastatel. Mõned aastad tagasi käisime Euroopa Komisjoniga tutvumas, mis seal on muutunud. Muutunud on see, et inimesed on ümber õppinud ja Liege on filmide helindamises Euroopas esikohal."

Vivian Loonela sõnul on pooled Euroopa filmid helindatud Liege'is.