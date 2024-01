MARIS LAURI ⟩ Maris Lauri: Ida-Viru tuleviku määrab, kas inimesed tahavad siin elada

Lõuna-Eesti poolt põlatud nüüdisaegne puidutööstus on alustanud tootmist Kohtla-Järve külje all. Lähedusse, nagu ka Narva, on rajatud mitu tänapäevasel tehnoloogial põhinevat tööstusettevõtet, mis toodavad hädavajalikku Eestile ja Euroopale. Varasemad investeeringud, sealhulgas õiglase ülemineku fondi (ÕÜF) toel tehtud, on osutunud edukaks ning eeskujuna võtnud maha hulgaliselt hirme ja kõhklusi.

See, aga ka tige rahvusvaheline konkurents, eelkõige Hiinaga, on juba toonud Ida-Virusse hulgaliselt välismaist erakapitali ning huvi on kasvav. Kuigi Eesti ja Ida-Viru on Euroopa Liidu kauge ääreala ning igasugune majandussuhtlus idanaabriga on juba mitu aastat olematu, on siin ressurss, oskused ja soodne koht äri ajada.

Suurettevõtted, mis on valdavalt väga kõrgelt automatiseeritud, on andnud võimaluse suurele hulgale väiksematele ettevõtetele, mis ehitavad, teevad allhanget ja pakuvad hädavajalikke teenuseid juba tegutsevatele ettevõtetele. Tasapisi on hakanud ka piirkonna visuaal muutuma: nii mitmestki jäätmäest kaevandatakse tooret, millest tehases saab hädavajalik kaup. Kohalikud teaduslaborid on aga seotud uuringusoovidest küllastunud.

Väga hoogsalt käib infrastruktuuriobjektide arendamine. Raudteeühendus muu Eestiga on korralik ning juba pannakse käiku esimesed kohalikud linnadevahelised liinid. Narva külje all on ärihuvidele orienteeritud lennujaam ja Soomega laevaühendus. Kohalikke häirivad rohked suvised teede ja tänavate ehitused.