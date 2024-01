IDA-VIRU HOMME ⟩ Katri Raik: hea palga teenimiseks tuleb õppida nii noores kui küpses eas

Mõistagi on need õppekavad seotud eelkõige uute energeetikalahenduste, rohemajanduse ja infotehnoloogiaga. Kõigile need erialad muidugi ei sobi, aga maakonnas saab õppida ka õpetaja- ja noorsootööd. Meil tegutsevad Tallinna ja Tartu tervishoiu kõrgkool ning sisekaitseakadeemia plaanib Narvas alustada politseinike koolitamist. Juba on otsustatud, et 2024. aasta sügisel alustatakse Tallinna tehnikakõrgkooli õppekava alusel sotsiaaltöö õpetamist ja Virumaa kolledž plaanib avada põneva ringmajanduse õppekava.

Peame tunnistama, et elame tõesti hariduse võlumaal. Oleme ju Tartu ja Tallinna järel kõrgharidusvalikute rohkuse poolest kolmas piirkond Eestis. Meil tegutsevad kohapeal Tallinna tehnikaülikooli ja Tartu ülikooli kolledž, siin annavad tasemeõpet nimetatud kaks tervishoiu kõrgkooli ja meil on olemas sisekaitseakadeemia õppekeskus. Lisaks on meil oma kutsehariduskeskus.

Kahjuks pole me seda olukorda osanud sugugi täiel määral ära kasutada, sest kui Eestis on 25-34aastaste hulgas kõrgharituid keskmiselt 39%, siis Ida-Virumaal on neid kolmandiku võrra vähem − 24%.

Milles siis küsimus? Miks meie noored ei õpi? Miks meil osaletakse elukestvas õppes vähem kui mujal Eestis? Oleme taas tagasi Ida-Virumaa igipõlise katsumuse, eesti keele kasina oskuse juures. Ka õiglase ülemineku fondi rahast toetatakse vaid eestikeelseid õppekavu, seega on eestikeelse üldhariduskooli arendamine hädavajalik. Rõõm on tõdeda, et meie noored räägivad eesti keelt aina paremini.