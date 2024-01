Bachata on Dominikaani Vabariigist pärit romantiline muusikastiil ja tants, mille puhul pole tantsija vanus, pikkus ja kehakaal olulised. Põhiline on soov õppida oma keha tundma, muusikat ja partnerit kuulama ning improviseerima.

Ahtme klubi direktor Natalja Šabartšina sõnas, et unistas juba ammu sellest, et Kohtla-Järvel saaks harjutada seltskonnatantse, mis on mõeldud inimestevaheliseks aktiivseks suhtluseks ja positiivsete emotsioonide vahetamiseks. Tulevikus tahaks ta hakata korraldama ka tantsuõhtuid.