"Kuidas teie teed joote?" uuris Timofey esmaspäeva õhtul Kurtna seltsimajja kohaletulnud huvilistelt ja sai vastuseks, et enamik leotab tassis teepakikest, mis on kõige kiirem ja lihtsam viis.

"Kui see teile meeldib, siis miks mitte. Minu jaoks on tee kunst − sul on üks [teepõõsa kuivatatud] leht ja sa teed sellest nii palju erinevaid asju: tumedamat, heledamat, rohelist, kollast värvi teed... Ja nad kõik on nii erineva maitsega. Mulle meeldib sellest mõelda kui tehnoloogilisest maagiast. Minu jaoks ei esine maagia isegi mitte niivõrd maitses, kuivõrd tee tegemises."