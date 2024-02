Kuidas messilkäikude edu mõõta? Väga lihtsalt.

"Peamine eesmärk messil on olla sihtkohana pildis. Teiseks kogume inimeste kontakte, kellele saame tulevikus saata uudiseid, pakkumisi ja inspireerivat sisu, miks siia maakonda tulla. See on selgesti mõõdetav number: kolme messiga kokku tuli ca neli tuhat uut kontakti," rääkis Ida-Viru turismiklastri turundusjuht Hanna Villberg.