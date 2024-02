Kaja Kallas: kui ma käin ükskõik kus mujal Eestis, siis öeldakse, et miks te panete kõik sinna Ida-Virumaale

Ei, mitte seda. Kui ma ettevõtjatega kohtun ja vaatame kõiki majanduse indikaatoreid, siis meil on küll osa punases, kuid osa on ka rohelises ja pole üldse nii halvad. Fooni loomine on ülioluline. Kui foon on selline, et kõik kukub kokku ja kõik on negatiivne, siis need ettevõtjad, kel läheb hästi, ütlevad, et kui teistel kõigil läheb halvasti, siis ma tõmban ka igaks juhuks natuke tagasi, kuigi mul ei lähe halvasti, aga valmistun nii-öelda mustadeks päevadeks.