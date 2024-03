Jõhvis barbershop'i avanud jordaanlane võidab klientide südameid

BARBER TÖÖHOOS: Klient Erik pani Bashari teenusele hindeks viie. "Juuksuritoolis istumine on lapsest saati olnud paras katsumus, aga seekord läks kõik väga kiiresti ja kergelt. Kui juukselõikus saab üldse elamust pakkuda, siis seekordset võib nii nimetada. Esiteks oli see minu esimene meesjuuksuri kogemus. Lisaks tavapärasele juukselõikusmasinale ja kääridele läksid käiku habemenuga, karvaeemaldusniit, tule- ja aurumasin. See oli nagu stepptants ning rütmi, kiiruse ja tempo vaheldumist oli põnev jälgida. Kui Eestis keelati 1990. aastatel HIVi leviku tõttu juuksurisalongides habemenoa kasutamine, mõtlesin, et ma ei saa kunagi elus kogeda seda, kuidas käib habemenoaga habemeajamine, nagu me oleme filmides näinud. Nüüd sain."

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik