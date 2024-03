Kohtla-Järve kuulutas taas välja aasta ema konkursi

Aasta ema tiitli pälvib traditsiooniliselt ema, kelle laps või lapsed on tublid linnaelanikud ning kes on pere kõrvalt panustanud energiat kogukonna arengusse ja tegutseb või on tegutsenud aktiivselt linna elus. Iga-aastase konkursi tingimuste kohaselt peab Kohtla-Järve aasta ema aunimetuse kandidaadi elukohaks olema registreeritud Kohtla-Järve ning ta peab ka reaalselt seal elama.