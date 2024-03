Kliima muutumine mõjutab ka kägusid, ütles Jaanus Elts: "Putukaid jääb vähemaks, vähemaks jääb ka neist toituvaid väikseid linde, kes on kägudele sulasteks. Ka on hakanud sulased kevadel üha varem saabuma, nii et kui käod kohale jõuavad, on neil juba munad pesas."

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik