Koos Jüri Schmidtiga Ida-Virumaa kultuurkapitalilt elutööpreemia pälvinud Sillamäe kergejõustikutreener Jevgeni Terentjev on ka 77aastaselt endiselt ametis ja paneb sealseid noori spordist vaimustuma. Tõsi, ta tunnistab, et seda on iga aastaga aina keerulisem teha ja selliseid silmapaistvaid õpilasi, nagu on tal olnud Anna Iljuštšenko ja Jekaterina Mirotvortseva, tuleb haruharva ette. "Mul on olnud erakordne õnn olla nende treener!" ütleb ta.