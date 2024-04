Jõhvi suurpõlengu pildijäädvustused tegi Postimehe fotograaf Karl Nikolai Hinzer. "Ehedad hävingupildid selle toimumise ajal, nagu Jõhvis 1943. aastal, on Eestis unikaalsed. Pärast põlengut või vahetult pärast pommitamist tehtud pilte on küll, aga Jõhvi põlengu pildid on tehtud reaalajas," kommenteeris Vallo Reimaa.

Foto: JÕHVI MUUSEUMI SELTS