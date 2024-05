Kohtla-Järve kulutab teeaukude lappimisele ligemale 200 000 eurot

Investeeringute summa on peaaegu sama mis eelmisel aastal, ent tänu tööde madalamale hinnale on nende maht tänavu veidi suurem: auguremonti tehakse 11 800 ruutmeetril, lisaks parandatakse kokku 7000 meetrit kahjustatud ühenduskohti. See, millised teelõigud täpselt korda tehakse, selgub hiljem − tööde tegijad ja linnavalitsuse spetsialist sõidavad linna läbi ning tähistavad enim remonti vajavad lõigud ära.