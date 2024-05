Laupäeval joostakse sisse aherainemäe otsa rajatud elamuspark

Kell 12 algava perepäeva peamiseks sündmuseks on Ida-Virumaa lahtised meistrivõistlused krossijooksus, kus on teiste seas starti tulemas ka üks Eesti viimase kümnendi paremaid maratonijooksjaid Roman Fosti, hiljuti trepijooksu maailmameistrivõistlustel pronksmedali võitnud Kaisa Kukk ja mitmetel olümpiamängudel suusatamises osalenud Kiviõlist pärit Tatjana Mannima.

MTÜ Estonia Elamuspark eestvedajaid Risto Paesalu ütles, et tegemist on harukordse jooksusündmusega, sest 1 km pikkune künklik ring, mida sõltuvalt vanuseklassist tuleb osalejatel läbida üks, kaks, kolm või viis korda, asub 120 meetri kõrgusel aherainemäe platool, kust avaneb selge ilmaga kaunis vaade suurele osale Ida-Virumaast. Et kogu jooks pealtvaatajatele jälgitav oleks, on mäe otsa paigaldatud ka tribüün.