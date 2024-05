Oma veendumuste tõttu ei saa ma kellegi peale solvunud olla. Kõik need terminid, nagu koalitsioon ja opositsioon, on väga tinglikud. Olen rahul sellega, et olen vallavolikogus, minuga on seal veel kaheksa inimest - meie poolt andis oma hääle üle 42 protsendi valijatest. Rääkisime nii enne kui pärast valimisi, et me ei pretendeeri mingitele ametikohtadele ega sellele, et me peame kindlasti vallas kamandama. Nii et ma ei näe probleemi.