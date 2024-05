POLITSEI Kaks Ida-Viru meest loovutasid kelmidele kümneid tuhandeid eurosid

28. mail sai politsei teate mehelt, kellele oli helistanud mobiilirakenduse WhatsApp kaudu end Smart-ID teenindajana esitlenud inimene, kes väitis, et mehe nimelt on tulnud palju laenutaotlusi. Selle takistamiseks pidi mees alla laadima AnyDeski rakenduse ja edastama fotod oma pangakaardist. Seda mees ka tegi ning avastas hiljem, et tema nimele on LHV pangas väljastatud neli virtuaalset pangakaarti ning pangaautomaadist on tema kontolt välja võetud sularaha. Kahju on 19 653 eurot.