Üle tuhande tantsija loob laupäeval Jõhvi staadionil kauneid mustreid

"Mõnedele tundub see täiesti hull mõte. Staadioniomanike kõige suurem hirm on alati, et äkki muru saab kannatada, aga saime ikkagi kaubale, et võime tantsupidu seal teha. Loodame ilusale ilmale − kuiva ilmaga muru väga ei talluta," ütles Eesti rahvakultuuri keskuse Ida-Virumaa rahvakultuurispetsialist Anne Uttendorf.