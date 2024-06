"Muusika vee peal" pakub nii traditsioonilist kui ka uut meelelahutust

"Meil vedas, et samal ajal toimub Tallinnas festival "Klassika embuses", mille üks korraldajatest ta on," sõnas Kohtla-Järve kultuurikeskuse direktor Svetlana Korotkova. "Mihhail on esinenud kõige mainekamatel lavadel üle maailma, korraldab rahvusvahelisi muusikakonkursse. Talvel esines ta meie laval, publik oli vaimustuses." Juulis saavad kohtlajärvelased teda näha-kuulda kahel korral, sest 18. juulil kavatseb ta tuua siia tänavusel Tallinna festivalil osalejad.