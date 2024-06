Ida-Virumaa vanad tööstusalad on muutunud seiklusmaadeks

Ida-Virumaal on nüüdseks juba neli endist tööstusala, mis on muutunud elamusi pakkuvateks seiklusmaadeks, kus veedavad sisukalt vaba aega nii kohalikud inimesed kui ka maakonna külalised.

Kõige pikem "tööstaaž", üle 20 aasta, on endisesse Kohtla kaevandusse rajatud kaevandusmuuseumil, mille maa-aluseid käikusid ja sealset tehnikat on endistest kaevuritest giidide juhendamisel käinud uudistamas kümned tuhanded inimesed.

Populaarseks paigaks on kujunenud ka Kiviõli poolkoksimäele rajatud seikluskeskus. Kui talvel on see üks Eesti paremaid paiku lumelaua ja mäesuuskadega sõitmiseks, siis suvel pakub kogu perele põnevat tegevust kümnete atraktsioonidega suvepark, kus muu hulgas on võimalik trossiga laskuda ka otse mäe tipust.