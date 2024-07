Narva-Jõesuust sai nädalavahetusel saunameka

Vladimir Mižui arvas, et ühele väikelinnale on selline saunasündmus imeline. Narva-Jõesuu elanikuna võinuks ta ka oma kodusauna kütta. Aga saunapeol sai valida rohkem kui ühe higistamiskoha vahel. Pealegi on seltsis segasem. "Tore on rahvast vaadata ja tuttavaid kohata. Olen juba kolm aastat pensionil," rääkis kunagine Narva linnapea ja volikogu liige.