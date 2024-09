Rabatalu kutsub täiskasvanuid nutivaba päeva veetma

"Idee tekkis sellest, kui olin õhtujuht Toila jaanipeol ja nägin, kuidas täiskasvanud inimesed istuvad nutimaailmas ega reageeri, vaid on täiesti maailmast välja lülitunud. Kui ütlesin: "Halloo, vanaisa-vanaema, isa-ema", tuli vastuseks: "Ah, mida?" Ja nad sukeldusid jälle telefoni. Siis mõtlesin, et pean tegema midagi ka suurtele," rääkis Alutagusemaal asuva Rabatalu peremees Ronaldo Sildnik.

"Lapsed saavad laagris olla viis päeva ilma telefonita. Nende vanemad ja vanavanemad võiksid kas või päevakese telefonita hakkama saada. Keegi ei saa ka öelda, et telefoni on vaja selleks, et ilusaid pilte teha. Meil on olemas fotograaf, kes seda teeb," rääkis Ronaldo Sildnik, kes sai kogukonnapäeva läbiviimiseks toetust õiglase ülemineku fondist.