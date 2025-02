Miks Kohtla-Järve Sompa kaugküttesüsteemi ära müüb

Kuna Gren Viru soojustorustik läbib Sompat, on firma jaoks loogiline võtta oma "bilanssi" ka sealsed tarbijad. Soojusjaotuse kulud (sh kaod), mille OSK Grupp praegu konkurentsiameti otsusega Sompa 137 tarbija küttehinnale lisab (mistõttu on soojuse hind Sompas 38% kõrgem kui Ahtmes), kannavad seejuures kõik Ahtme − Jõhvi − Sompa − Järve võrgupiirkonna tarbijad. See võib piirkonnas kaasa tuua küttehinna väikese tõusu − kuni mitukümmend senti megavatt-tunnist −, kuid ei pruugi, kuna Gren Viru jaoks ei ole need kulud märkimisväärsed. Igal juhul räägivad Gren Viru esindajad praegu, et hinda nad tõsta ei plaani.