Jõhvi debati põhiteemaks kerkisid tuulikud

Indrek Tarand (Sotsiaaldemokraatlik Erakond): Ma võiks alla kirjutada kõigele, mis eelkõnelejad on öelnud. Valimistel osalemine on elementaarne: kodanik kasutab oma õigusi, mitte ei hoia neid niisama kuuri all. Valimistel osalemine on kõige intiimsem demokraatlik toiming. Euroopa Parlamendi valimised on selles mõttes väga toredad, et meil on seitse kohta. Põnev küsimus on, kes saab 7. koha. Temaga on seekord nii, et tema parlamenti minna ei saa. Ta saab küll parlamendiliikme volitused, aga kuna inglased ei lähe enne ära, siis tema ootab − on nagu liblika nukuke, kes ootab, millal tiivad kasvavad.

Euroopa Parlamendi valimistel ei ole Eesti jagatud 12 ringkonnaks nagu riigikogu valimistel. Üle Eesti on üks ringkond. Valitakse inimesi, kes peavad omama kindlaid kvaliteete. Kui neid kvaliteete ei ole − näiteks ta ei oska sõnagi võõrast keelt või on tema emotsionaalne intelligentsus nii madal, et ta ei suuda kaasinimestega suhelda, või ei viitsi ta tööd teha −, siis need asjad on inimestele tegelikult teada. Kõik need kuvandi loomised ja ideelised pursked ei loe. Loeb ainult inimene ja kasutage juhust.

Riho Terras (Isamaa): Minu hinnangul on oluline see, et Euroopa Liit asutati rahu ja jõukuse loomiseks. Tema väärtus on praegu sama. Ta on taganud Euroopas rahu ja kaitsnud ka Euroopa riikide kodanike õigusi sellisel tasemel, mida riigid üksinda ei suuda. Eesti on väikeriigina otsustanud kasutada eelist olla selle liidu liige just nendelsamadel põhjustel.

Euroopa Liit kaitseb meid juba praegu, aga kui me tahame ise kaasa rääkida, siis tuleb minna valima. Eesti peaks tegema kõik selleks, et Euroopa Liidus võetaks kasutusele rohkem moodsaid tehnoloogiaid, et tuua see eestlastele vähetuntud Euroopa Liit veel lähemale, just nendes valdkondades, kus Eesti üksi oleks liiga väike ega suudaks oma õigusi kaitsta. Koostöös liitlastega on seda kergem teha.

Mida te tahate Euroopa Parlamendis korda saata sellist, mis avaldaks positiivset mõju Ida-Virumaa inimestele?

Artur Talvik: Keskkonnapoliitika on üks asi, mis mõjutab Ida-Virumaad väga palju. Euroopa on otsustanud süsihappegaasi õhku paiskamisega võidelda. See toob kaasa põlevkivi kasutamisest väljumise. See otsus mõjutab seda piirkonda kõige rohkem.

Nüüd on erakordselt absurdne olukord, kus tahetakse tuulikuid püsti panna ja öeldakse, et kaitsepoliitilistel põhjustel ei ole see võimalik. See on asi, mille nii Euroopa kaudu kui sisepoliitiliselt peaks kiiresti ära lahendama. Me kuulutame ennast nutikaks, targaks ja IT valdkonnas juhtivaks riigiks ja ei suuda lahendada sellist asja, et mõned tuulikud varjavad radari pilti.

Selles mõttes on see kivi ka kindralile (viitab kaitseväe eelmisele ülemale Riho Terrasele). See on kindlasti küsimus, mida saaks Euroopa Parlamendi kaudu paremini lahendada.