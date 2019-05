Ilmar Raag: Narva on linn, kust Euroopa algab

Äsja naljatasin Facebookis: ""ELi kultuuripealinn 2024 − Narva " juba linastub. Tegu on road movie žanriga ja... Praegu käsil stseen "Russian Mountains"." Ise pole pädev hindama, kui adekvaatne või täpne see kujund on, aga siiani on Narva Euroopa Liidu kultuuripealinnaks kandideerimine kulgenud suhteliselt bipolaarselt. Tunnistan, et näiteks pärast 9. veebruari poleks ma kihlveokontoris ühte eurotki sellele panustanud, et Narvast võib kunagi veel mingi pealinn saada.