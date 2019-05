JUHTKIRI: Koolijuhi proovikivi

Koolijuht ise ei soovinud tuntud nimede osas fanfaari puhuda enne, kui käed on löödud, aga linnaruumis on mõned juba lendu läinud. See, kui Kohtla-Järve gümnaasiumi õpetajaperre õnnestub meelitada tippajakirjanik Ainar Ruussaar ja -lavastaja Neeme Kuningas, on loomulikult tore.