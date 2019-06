NÄDALA KUJU − Jevgeni Solovjov

Eks see kohtuskäik tundus algusest peale rohkem avalikkuse rahustamisena, sellest annab kinnitust kummaline viivitamine hagi esitamisega, mida linn põhjendas vajalikkusega asi põhjalikult ette valmistada. Tegelikult oli siililegi selge, et mingit kahju hüvitamist ei tule, sest isegi mittejurist, kes oskab seadust lugeda, sai aru, et kõik seadusest tulenevad tähtajad on ületatud. Ja kuidas keegi kujutabki ette, et klann, kes on linna valitsenud üle 20 aasta ja lõpuks vargusega vahele jäänud, hakkab iseenda süsteemi liikmelt midagi tagasi nõudma. Süsteem pakkus ekslinnapeale hoopis uut töökohta, sest teenekaid omasid seal ei hüljata.