Sillamäe linna- ja merepäevade kava on kirju

Keskväljaku laval teevad kell 11.30 kontserdiprogrammi otsa lahti lapsed kavaga "Meie noored talendid", nende järel esineb huvikeskus Ulei koos Venemaa ja Valgevene kollektiividega, kella 15-18 on lava noortekeskuse ESN päralt.

Reedel on võimalus käia ekskursioonil linnavalitsuse hoones. Kõigil kolmel päeval on huvilistele avatud linnamuuseumi uksed, muuseumis toimub ka heategevuslik laat "Soovin aidata!". Keskpäevast kella kolmeni on kultuurikeskuse parklas võimalik uudistada politsei- ja piirivalveameti tehnikat.