Suurel laulupeo nädalavahetusel oleks kohane meenutada Viru instituudi ja Virumaa pärimuskultuuri fondi olemasolu. Et oleks neid, kes tahavad laulda ja tantsida, on vaja teada oma juuri ning need omakorda vajavad kastmist − selleks peab ka riik rahvakultuuri toetama.