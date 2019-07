Tööinspektsiooni andmetel on kasvanud noorte huvi suvel töötada ja tööandjate huvi neile tööd pakkuda. "Noored on tublid töötajad, sest nendes on hästi palju entusiasmi ja algatusvõimet," kiitis Kiviõli seikluskeskuse teenindusjuht Airis Vesk.