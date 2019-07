Eesti talu on Eesti visiitkaart

Pikk traditsioon

Peaaegu sama vana kui taasiseseisvunud Eesti talud on talupäeva traditsioon − Ida-Virumaal toimus see juba 28. korda.

Esimesed 25 aastat peeti talupäevi Jänedal.

Seejärel otsustati, et on aeg hakata talupäevadega mööda Eestit ringi käima. Et rohkemaid paiku näha ja avastada ning anda maakondade taluliitudele võimalus korraldamisel uute ideedega välja tulla.

Esimene teistmoodi talupäev oli üle-eelmisel aastal Võrumaal, teine mullu Saaremaal, Ida-Virumaa oli kolmas omanäoline.

"Tore on, kõik on hästi korraldatud. Ainult ilm vedas natuke alt," tõmbas talupidajate keskliidu tegevjuht Kerli Ats pärastlõunal alanud tuulises vihmasajus kapuutsi kindlamalt pähe.

Ja lubas kaevandusmuuseumis maa-alusel ekskursioonil kah ära käia.

Parimad talud kuulutati talupäeval välja juba 26. korda.

Kerli Atsi sõnul on tegemist edukate ettevõtjatega, kes paistavad silma ka oma panusega kohaliku kogukonna arengusse.

"Kõik konkursil osalevad talud on pereettevõtjad, kes on loonud endale maapiirkonnas töökoha või jätkanud pikkade traditsioonidega pereettevõtet," märkis ta.

Parima talutoidu valimine on alles noor tava − seda tehti neljandat korda.

KALLE HAMBURG: "Turistile pole vaja talvesööta varuda"

"Eesti taludes tehakse väga huvitavaid asju," teab Kalle Hamburg. FOTO: Peeter Lilleväli/Põhjarannik

Talupidajate keskliidu nõukogu esimees Kalle Hamburg, mida agroturism endast kujutab?

On inimesi, kellel on juba kaks põlvkonda side maaga katkenud, kelle lapsed ei olegi maal käinud. Avatud talude päevad näitavad, et nendele on kana või lammas suur vaatamisväärsus. Aga need päevad panevad taludele üheks päevaks tohutu surve ja ei jää aega piisavalt suhelda.

Kümmet lehma ei tasu pidada, selle asemel võib luua ööbimisvõimalused ja kui need lehmad on vaatamisväärsed, siis ka neid näidata. Vanas Euroopas öeldakse, et lehmalüpsmine on oluliselt kulukam ja vähem tulus kui turistide pidamine. Turisti lüpsta on kõige lihtsam: ta tuleb, toob raha ja läheb minema − ja talvesööta varuda pole vaja.

Kui palju neid ööbijaid ikka tuleb…

Agroturism ei ole ainult ööbimisteenus, eesmärk on taluelu tutvustada. Eesti taludes tehakse väga huvitavaid asju, aga on selge, et iga talu ei jõua ennast turundada. Oleme loonud koostöös reisibüroodega kodulehe; ühelt poolt püüame välja pakkuda talusid, kes on valmis külastajaid vastu võtma, teisalt välja töötada ühised standardid ja hinnapoliitika ning ühiselt turundada.

Kui innukalt talud asjaga kaasa on tulnud?

Huvilisi on päris palju, aga enamasti tahetakse kõigepealt näha, kuidas teistel läheb.

Maa on piiratud ressurss, paljudel pole enam kusagile laieneda. Siis ongi valik, kas lõpetada või jätkata mingi nišitootega: säilitada väike tootmine ja võtta agroturism juurde.

Noortega on asi lihtsam, nad on paremad suhtlejad, oskavad rohkem võõrkeeli, riskialtimad on ka. Vanemad inimesed on konservatiivsemad.

Kui tavapärane on Eestis, et noor põlvkond võtab talu üle?