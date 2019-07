JUHTKIRI: Riik peaks kergliiklusteid soosima

See, et Jõhvi ja Toila vallavalitsus kaht omavalitsust ühendava kergliiklustee projekti küljes terjerina ripuvad ning riigi säärest selles küsimuses lahti lasta ei taha, on igati tervitatav. Seda enam, et aastaid tagasi ei tahtnud need kaks omavalitsust selles küsimuses kuidagi koostööd teha, kuigi kohalike elanike ootus ja vajadus selle järele oli ning on endiselt suur.