Tihti nähakse mingisugust lõhet riigi ja kohalike omavalitsuste vahel, teinekord seda võimendatakse ka. Mina tahan seda lõhet maha võtta. Teine pool on see, et olen ise sotsiaaltöö haridusega, õpin ka praegu sotsiaaltöö doktorantuuris ning mind päriselt huvitab, kuidas inimeste heaolu paremaks teha.