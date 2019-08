Minule on see üritus sümpaatne juba ainult seetõttu, et ta meenutab meile ajaloost midagi positiivset ja meeldivat. Vaat see on see, millele me võiksime ehitada ka suhted Venemaaga. Sest näiteid, kus meil on midagi ühist positiivset meenutada, on ühest küljest päris palju ja samas jälle − arvestades tänast päeva − võib-olla mitte nii väga. Midagi sellist, mis annab meile jällegi põhjust meenutada − tulenevalt konkreetse inimese, Bellingshauseni teost − sündmusi, mis 200 aastat tagasi aset leidsid: Saaremaal sündinud mees jõuab esimesena Antarktikasse.