Uus on see, et esimesse klassi tulevad uued lapsed. Õpetajatest on meil uus inglise keele õpetaja, kuna endine õpetaja läks lapsehoolduspuhkusele. Maja on laste tulekuks valmis. Loodame, et kõik on suve jooksul pikemaks kasvanud ja tulevad kooli rõõmsal meelel.