Janek Murakas on töötanud Viimsi gümnaasiumis õpetajana ning hiljem samas vallas abivallavanemana, vastutades ka siseturvalisuse eest. Häirekeskuse töös üllatas teda kõige rohkem kõrge tehnoloogiline tase.

Läinud suvel sai Ida häirekeskuse juhiks Janek Murakas, kes viimati töötas Harjumaal Viimsi abivallavanemana. Kuigi endise õpetajana ütleb ta, et valdkond on temale täiesti uus, on ta abipolitseinikuna tegutsedes sisekaitse valdkonnaga kokku puutunud.