AJALUGU Iisaku köstrist sai Eesti südamlikuma laulu autor

Robert Theodor Hansen (Johansohn) sündis 12. oktoobril 1849. aastal Harjumaal. Pärast Tallinna kreisikooli lõpetamist 1868. aastal suundus ta tööle Iisakusse köstriks. Noor ja tegus mees asus kohe lisaks põhitööle ka hoogsalt kultuurielu käivitama. Ta asutas meeskoori ja puhkpilliorkestri, mis suutis repertuaari nii hästi omandada, et nad võisid ka Tartus Eesti esimesel üldlaulupeol osaleda.

Imekspandav jõud

Kohapealt Täriverest leidis noor Robert endale abikaasa Aleksandrine Elisabethi (Laurentz) ja neil sündis kaheksa last. Kahjuks kõik lapsed kõrge vanuseni ei elanud.

Hansenit on kirjeldatud külalislahke ja sõbraliku inimesena, kelle headust on kiitnud ka näiteks Eesti rahva muuseumi saadetud vanavarakogujad, keda mitte igal pool hea meelega vastu ei võetud.

Hansen (keskel dirigendikepiga) poluvernikute rõivastes koos kooriga. FOTO: Iisaku muuseum

Robert Theodor Hansenil olid suured unistused sellest, kuidas luua Iisakusse kõrgem rahvakool. Kahjuks ei olnud see idee tol ajal baltisaksa kirikukonvendile vastuvõetav, aga kohaliku kihelkonnakooli ta siiski avas. Kool sai populaarseks ja koolis õppivate laste arv muudkui kasvas.

Hansen hakkas korraldama kooli astumisel muusikalisi katseid ja hästi läks neil, kellel oli hea muusikaline kuulmine ja kõlav lauluhääl. Siiani on imekspandav noore köstri jõud, kuidas üks mees suutis rasket tööd tegevad inimesed oma vähesel vabal ajal panna laulma, pasunat puhuma või segakooris laulma. Pealegi ei tohi unustada, et see ei olnud tema põhitöö, ta pidi ka õpetama ja pärast teadmisi kontrollima. Tõeline maa sool!

Hanseni kool oli populaarne ja peagi selgus, et õpilased ei mahu enam koolimajja ära, vaja oli uut hoonet. Kahjuks ei toetanud mõisnikud tema püüdlusi ning Hansenile heideti ette, et ta peab maarahvakeelt liiga kalliks ja on saksema hariduse osa üsna väikeseks jätnud.

Lauldes koguti koolimaja raha

Hansen olevat kostnud, et kuna ta eestlasena on sündinud, siis tahab ta ka nii elada, ja otsustas, et rajab siis oma jõu ja rahva abiga uue koolimaja. Raha hakati koguma laulukoori kontsertidega ja muidugi kohaliku rahva annetustest. Hobune rakendati ette ja koormaks olid lauludega koorilauljad ning nii see raha kogumise retk algas. Sõideti ringi ja lauldi, esineti raha kogumiseks, et lapsed saaks uue suurema koolimaja.

Koolimaja ehitusele tuli abilisi mitte ainult Iisaku kihelkonnast, vaid ka kaugemalt. Hanseni õpetamine ja kool olid muutunud populaarseks ning tema avar meelelaad ja meeldiv olemine meeldis inimestele. Kroonikast saab lugeda, et "Alutaguse rahvas oli küll vaene, kuid nüüd andis igaüks, mida vähegi võimalik".

Edu kooli loomisel viis järgmise suure ehituseni: tema eestvedamisel asutati Iisakusse esimene selts, Iisaku laulu mängu selts, ning tema valvsa pilgu all ehitati Iisaku seltsimaja, seesama armas kultuurimaja, mis siiani oma rahvast teenib.