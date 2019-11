Tellijale

White Guide'i väljakuulutamise ajal on igal aastal konverents, kuhu me kogume oma ala parimad tegijad oma kogemust jagama ja välisajakirjanikud, kellele me tahame näidata, kui hea toidumaa Eesti on. Ajakirjanikud on kaks päeva laiali üle Eesti, lisaks Ida-Virumaale on veel Tartu ja Pärnu piirkond. Minuga on kaasas Rootsi, Prantsusmaa, Jaapani ja Inglismaa ajakirjanikud.