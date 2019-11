Uskumatu, aga Irina Sõber ei teenigi leiba mitte moelaval, vaid maakatastris. Irina ütleb enda kohta, et on tavaline pereema, kes küll armastab eri värvi kleite kanda, kuid pükstega näeb teda rohkem. Tööst vabal ajal tegeleb ta spordiga, käib lastega ujumas, uisutamas ja jalutamas ning on suur jalkafänn, elades pojale turniiridel ja võistlustel kaasa.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik