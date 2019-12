Isamaalasest riigikogu liige: Kiviõli kooli direktori vallandamise otsus tuleb tühistada

Ladõnskaja-Kubitsa seisukoht on tähelepanuväärne eriti seetõttu, et Lüganuse vallas on koos Keskerakonnaga võimul tema erakonnakaaslased Isamaast.

Ta märgib oma sotsiaalmeedia postituses, et see lugu on suurem, kui lihtsalt ühe võrdlemisi väikese koha kooli lugu. "Kultuurikomisjoni liikmena, kes muretseb üleüldiselt haridusvaldkonna teemade pärast, lugesin läbi materjale, korjasin arvamusi, helistasin läbi erinevad osapooled," kirjutab ta ning toob välja oma viis järeldust.

1. Kool on haridusasutus. Ning kool ei ole õige koht poliitiliste aktsioonidele. Samas on arusaadav, et piir selle vahel mis on poliitiline tegevus ja mis veel ei ole, on õhuke. Ja nagu paljudes valdkondades seostub eelkõige konkreetsete juhtide eetiliste vastutustega.

2. Lüganuse vallavalitsuse käsitluse all olev otsus ei ole proportsionaalne sellele, mis oli pandud koolijuhile süüks.

3. Kui nõustuda antud loo põhjuse ja tagajärgiga, siis tekkib terve rida küsimusi teiste koolijuhtide osas. Kas näiteks Tallinnas ja Narvas ei ole ühtegi kooli, kus direktor oleks seotud kohaliku poliitikaga ja ei omaks erakonna kuuluvust?

4. Kui vallavalitsuse eesmärk oli tagada õpilaste poliitilist mittemõjutamist, siis tulemusena saavutati täiesti vastupidine olukord: nüüdseks on koolilapsed, vanemad, õpetajad ja kohalik kogukond poliitilises mängus.

5. Haridusvaldkonnas olukord on täpselt selline, et hea koolijuht, hea õpetaja on kulda väärt. Järjekorda professionaalidest ukse taga ei ole. Ning see lugu mõjutab mitte ainult koolilapsi vaid antud piirkonda tervikuna. Veelgi enam, küsitava näitena pikemas perspektiivis võib anda tagasilööke ka teistes kohtades.