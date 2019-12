Seitsmest Eesti kõrgemast joast tervelt kuus asuvad Ida-Viru pankrannikul. Loodusgiidide Enn Käissi ja Ingrid Kuligina kinnitusel on talv suurepärane aeg nii jugade kui pankrannikuga tutvumiseks: pole vaateid segavaid puulehti ja soodsate ilmastikuolude korral näeb jugadest moodustunud kauneid jääskulptuure.

Loodusgiid ja kivivana Enn Käiss ütleb, et pankranniku imetlemiseks on palju rohkem kohti kui Valaste juga ja selle ümbrus, mis on kõige kuulsam.