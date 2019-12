Narva südalinna kerkib 120 meetri pikkune unikaalne hoone

Kerese tänavale kerkiva hoone ametlik nimi on pikk nagu maja isegi: sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ja Tartu ülikooli Narva kolledži ühine õppe- ja majutushoone. Ehk mõtlevad majaasukad ja linnaelanikud sellele aja jooksul lühema nime. Nagu fotolt näha, püstitatakse hoonet sektsioonide, mitte korruste kaupa, et puidust konstruktsioonid kiiremini katuse alla saaksid.

Detsembri teises pooles peavad sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ja Tartu ülikooli Narva kolledži õppe- ja majutushoone ehitajad sümboolset sarikapidu. See tähendab, et piirilinna südamesse rajatava unikaalse konstruktsiooniga hoone katusesarikad on juba püsti.