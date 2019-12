Tellijale

Kui me ühel jõulukuu õhtul kohale jõuame, on kõige aeganõudvam osa tehtud ja kruubid kolme tunniga pehmeks keedetud. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse Jõhvi õppekoha toitlustusjuht Mihkel Luus on jõudnud kokku miksida neli eri maitsega segu.