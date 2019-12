Tellijale

"Viieosaline "Inner Asylum" ehk "Sisemine turvapaik" rullib lahti haarava ja vaheldusrikka jutustuse Randalu muusikutee algusest ja asüülist Saksamaal. Universaalsed tunded ja teemad lubavad aga alati vabadust tõlgendustes, kus igal kuulajal on võimalik vastused leida iseenda sisemisest varjupaigast. Pianistile omane minimalistlik tukse ja korduvmotiividega pinge kasvatamine tõestasid taas, et filmilik loojutustamise joon on Randalu loomingus läbiv. /.../