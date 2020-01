Tatarlased ei unusta oma juuri, traditsioone ja kultuuri

Gulzalina Žehtunova kannab uhkusega kalfakki − peakatet, millega Tatarstani naised on end ammust aega ehtinud. Neid mütse on Gulzalinal mitu, ent see meeldib talle kõige rohkem: selle on valmistanud ja sellel oleva iidse tikandi äärmise täpsusega taastanud ajaloolane ja uurija Fljura Kalmurzina.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik