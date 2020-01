Rotiaasta tõmbab tähelepanu teistelegi närilistele

Tellijale

"Need oravad, kes metsas elavad, valmistavad endale pesa: okstest punutud, seest sambla, sambliku ja karvadega vooderdatud. Sellisel pesal on kaks ava. Kaks selle jaoks, et kui nugis külla tuleb, saab orav teisest uksest välja. Pidavat sedamoodi olema, et kui orav oma pessa ronib ja ilmad on kehvad, saab ta samblatuustiga need avaused kinni panna," suudab orav Vahur Sepa sõnul sel moel oma kehasoojusega tõsta pesas temperatuuri 15 kraadi võrra kõrgemaks kui väljas.