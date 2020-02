Omavalitsused peavad kohtlema ühtemoodi nii rikast kui vaest abivajajat

Kui inimene vajab hooldekodu kohta, aga seda ei ole, kas siis omavalitsus võib teda järjekorda panna? Riigikohtuniku Nele Parresti seisukoht on, et seadus seda pigem ei luba. Pilt on illustreeriv ja tehtud Aa hooldekodus.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik