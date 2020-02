Tellijale

"Eesmärk on rohkem tunnustada ja väärtustada neid koeri, kes metsas töötavad," ütleb Rasmus Rooden. "Sel jahihooajal on jahi käigus huntide tõttu hukkunud väga palju koeri. Jahimehed on tohutu töö ära teinud, kasvatanud üles hea töökoera ja hundid söövad need metsas ära, sest hunte on piirkonniti liiga palju ja neid ei lubata piisavalt küttida. Erinevalt hundi murtud lammastest riik murtud koerte omanikele kahju ei hüvita ja loomulikult see hea töökoera väärtust ka ei korvaks."