JUHTKIRI Järjekordne valitsuse võlg Ida-Virumaa ees

Loomulikult on igasugune raha abiks, aga kui need summad, millega omavalitsused on võimelised hoonete renoveerimist toetama, korteriühistute vahel ära jagada, siis on see tegelikke vajadusi arvestades − ja praegust siseministrit Mart Helmet parafraseerides − saiaraha.

Erinevad erakonnad on juba ei tea mitmendat valimistsüklit järjest lubanud, et Ida-Virumaa korterelamute renoveerimist tuleb riigil senisest märksa suuremas ulatuses toetada, kuid reaalseid ja tuntavaid tegusid kahjuks pole. KredExi süsteem ei ole paraku enamikule Ida-Viru korteriühistutele sobilik ega jõukohane.

Lõppkokkuvõttes ei ole Ida-Viru kortermajade elanikud ise selles süüdi, et nende kinnisvara väärtus on 20 korda madalam kui Tallinnas Lasnamäel või et majade majandamine on äärmiselt keerukas ka seetõttu, et neis on palju hüljatud kortereid, mille kulud tuleb kanda sinna majja elama jäänud inimestel.